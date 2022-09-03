韩元兑美元汇率跌破1360韩元大关. September. 03, 2022 07:39. by 朴相俊记者、纽约=金贤洙 常驻记者 speakup@donga.com. 随着韩元兑美元的汇率暴涨，跌破了1美元兑1360韩元的底线。全球美元对日元汇率也超过了140日元，创下了24年来的最高值。 2日，首尔外汇市场美元对韩元比价比前一天上涨7.7韩元，以1362.6韩元收盘。这是自2009年4月1日全球金融危机（1379.5韩元）以后13年零5个月以来的最高值。汇率在当天盘中一度上涨到了1363韩元。 最近美元走强是因为上个月26日美联储主席杰罗姆•鲍威尔在经济政策研讨会“杰克逊霍尔会议”上预告了强硬的货币紧缩政策。

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