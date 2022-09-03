历史上最强台风“轩岚诺”或将于6日登陆釜山-庆尚南道海岸. September. 03, 2022 07:39. by 李美智 image@donga.com. 第11号台风“轩岚诺”与当初预想的不同，预计将于6日在釜山和庆尚南道海岸登陆。随着路径向西偏移，也有可能贯通内陆。鉴于有可能对包括南部地区在内的首尔等首都地区产生强烈影响，防范台风进入了紧急状态。 韩国气象厅2日召开紧急新闻发布会表示：“预计轩岚诺将登陆庆南海岸。”根据气象厅预测的路线，轩岚诺6日凌晨登陆釜山海岸的可能性最大。截止到前一天，气象厅预测称，轩岚诺将经过釜山前海50公里处，朝着大韩海峡离去。 但仅过一天，预测路径就变更为“登陆”。气象厅解释说：“这是因为随着位于台风东侧的北太平洋高气压的扩张，台风看来将向西推进。” 预计在轩岚诺登陆韩国的5日晚和6日上午之间，台风的中心气压将达到940百帕到950百帕。在影响韩半岛的台风中，最强的“莎拉”（1959年）和“鸣蝉”（2003年）登陆时的中心气压分别为951.5百帕和954百帕。台风的中心气压越低，吸收周围的空气，威力就越大。因此，预计因轩岚诺引起的风速将超过每秒50米（时速180公里）。这是有可能导致人被卷飞或建筑物倒塌的水平。 根据台风的中心风速、周边的气压情况，轩岚诺的北上路径有可能向西偏移。气象厅分析系统（数值模型）预测台风有可能经过济州西侧登陆全罗南道南海岸。在这种情况下，台风不仅会贯通更多的地区，济州以及庆南部分地区也将进入“台风危险半径”。台风危险半径是指台风风相对更强的右侧半圆地区。

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