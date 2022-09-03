瞄准LPGA“新人奖”头衔的崔慧珍. September. 03, 2022 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 正在度过美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛出道赛季的崔慧珍（23岁•乐天）现在只差一个冠军。 2日，崔慧珍在美国俄亥俄州西尔维尼亚的高地牧场高尔夫俱乐部（Highland Meadows Golf Club•71杆）举行的LPGA巡回赛德纳公开赛第一轮比赛中，与西班牙的卡洛塔•希甘达（32岁）等选手一起并列排名第一。崔慧珍在首轮没有吞下一个柏忌，仅小鸟球就抓到6个，中间合计为低于标准杆6杆的65杆。 崔慧珍最近表现出了上升趋势。在上月26日结束的LPGA巡回赛CP女子公开赛上，她以一杆之差获得并列亚军。以第3轮为基准，她占据了并列第一的位置。在本赛季的奖金排名中，她以179.6020万美元（约24.4亿韩元）排在第6位。在今年没有夺冠的选手中，她获得了最多的奖金。在奖金排名上，她领先于获得赛季1胜（148.4907万美元•第8位）的新人王竞争者阿塔亚•提蒂扎（19岁•泰国）。崔慧珍在果岭命中率上也以76.43%位居巡回赛全体球员的第4位。 为了继承上赛季被泰国选手帕蒂•塔瓦塔纳吉特（23岁）中断的韩国选手新人王的家谱，一场胜利对她来说至关重要。此前，韩国选手在2015年至2019年连续5年获得新人奖。2020年因新型冠状病毒肺炎疫情，与2021年的成绩相加，确定了新人王。 算上德纳公开赛，本赛季还剩下10场大赛。新人王竞争呈现出提蒂扎（1075分）和崔慧珍（1015分）二人转局面。排在第三位的日本选手古江彩佳（22岁）只获得了490分。单就每场比赛而言，获得冠军可以拿到150个积分，第二名将获得80分，根据剩下比赛的结果，排名可能会发生逆转。提蒂扎的气势也不容小觑。上个月在AIG女子公开赛上获得并列第7名等，在6~8月举行的3场大满贯赛事上，提蒂扎全部进入了前10名。 崔慧珍在2日的比赛结束后表示，“即使没能获得（上次CP女子公开赛）冠军，但积累了很多经验，获得首胜的可能性似乎又增加了许多。希望在这次比赛中也能最大限度地利用上次大赛的经验。”

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