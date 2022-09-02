韩国访美政府代表团：“向美国建议设立相关部门共同磋商窗口”. September. 02, 2022 08:03. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 为磋商美国《通胀削减法》对韩国产电动汽车的补贴歧视问题而访问美国的韩国政府联合代表团表示，已向美国政府提议建立相关部门之间的共同磋商窗口。 产业通商资源部新通商秩序战略室室长安圣一（音）当地时间31日结束三天两夜的访美日程，在回国途中对记者们表示：“这一问题涉及多个部门，因此提出了有必要建立共同磋商窗口的意见。”美国国会通过的《通胀削减法》中包含的电动汽车补贴歧视条款有可能违反韩美自由贸易协定，而且与税制等有关，因此需要美国贸易代表部、财务部、商务部、国务院等相关部门全部参与的协商渠道。 安圣一表示，美国对此也表现出了肯定的反应，“以本月初通商交涉本部长安德根访美为契机，将就共同磋商窗口的筹备问题进行具体的讨论。” 安圣一表示，前一天访问美国贸易代表办公室时，原本没有计划出席的白宫相关官员也在场参加。安圣一对此赋予了“这意味着白宫也在认真考虑这一问题”的意义。他解释说，美方认为韩国是重要的同盟国，自己也做好了准备，所以一起进行了讨论。 但大多数人认为，拜登政府很难在短时间内制定出让韩国满意的解决方案。安圣一表示：“美国方面也表示，法律本身就是立法机构的案件，而且刚通过时间不长，所以应该进行分析，”“这需要一定的时间。”

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