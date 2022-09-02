韩国夺得男子手球18岁以下亚锦赛冠军. September. 02, 2022 08:04. by 金培中 wanted@donga.com. 18岁以下男子手球韩国国家代表队时隔8年再次登上了亚洲冠军宝座。 1日，在巴林麦纳麦举行的亚洲青年锦标赛决赛中，韩国队以26比22战胜伊朗队。自2014年以后，球队时隔8年再次夺回亚洲冠军宝座。这是继大会首次举办的2005年和2014年之后，韩国队第3次在该赛事上夺冠。在已举行到第9届的本次大赛上，韩国力压卡塔尔、巴林（以上2届）成为夺冠次数最多的国家。 韩国队面对小组赛首场比赛（8月20日）曾以29比24的比分战胜过的伊朗队，展开了轻松的比赛。除了比赛初期以1比2落后之外，到比赛结束为止，球队一直没有让对方领先过。在下半场第12分钟，曾以21比14，7分优势拉开了比分差距，金在权、李浩贤（以上全北第一高中）、崔志焕（三陟高中）各攻入5球，带动了球队的进攻，姜伦贤（清州工业高中）以4球紧随其后。 今年1月在沙特阿拉伯举行的成人亚洲锦标赛和7月在巴林举行的20岁以下亚洲锦标赛上分别只获得第5名，在亚洲也被挤到边缘位置的韩国男子手球，此次靠18岁以下选手挽回了颜面。这支队伍在与最近崛起为亚洲强队的中东的伊朗、巴林队的比赛中大获全胜，在与宿敌日本队的比赛中也取得了胜利，实现了6场不败的冠军。 在球场上冷静地调整比赛节奏，取得15分3助攻的中后卫崔志焕被选为本届大赛的最有价值球员（MVP）。守门员金贤敏（韩国高中）和崔志焕一起入选了本届大赛最佳7人名单。

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