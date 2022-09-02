在暴雨中冒死拯救邻居生命的9名市民被选定为“POSCO英雄”. September. 02, 2022 08:04. by 金在亨 monami@donga.com. “经历洪水后，我重新认识到了清扫（疏通）排水管的重要性。” 朴炳日（57岁）在首都圈下暴雨的上月8日在首尔冠岳区一带与韩白虎（40岁）、刘仁天（59岁）一起救出了被困在半地下5名居民。随着水位不断上涨，为了方便排水，还清理了堵住排水管的垃圾。 随着这种善举被传开，他们在网络社区等被称为“新林洞义士们”。对此，朴某说：“能够一起救出像家人一样的邻居，我感到很欣慰。” 浦项制铁青岩财团1日表示，包括他们在内，在暴雨中冒死拯救邻居生命的9名市民被选定为浦项制铁英雄，并授予了奖牌和奖学金。这是支援以杀身成仁的姿态牺牲自己的义士或义士的子女能够稳定地继续学业的事业“POSCO Heroes Fellowship”的一环。 被选定为POSCO Heroes的殷锡俊（24岁）、权佑济（29岁）、朴钟渊（56岁）、金镇学（27岁）也救出了被困在半地下住宅的青年。任成奎（64岁）从首尔铜雀区城大市场附近的半地下建筑物中救出了一对80多岁的老夫妇。表世俊（26岁）在首尔瑞草洞双向6车道公路上，亲自涉水救助了被困在浸水车后备箱上的女性。

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