第一、二代男团成员们大举回归. September. 02, 2022 08:05. by 金哉希 jetti@donga.com. 曾风靡一时的男子组合成员们即将回归。从20世纪90年代引领“哥哥部队”热潮的H.O.T到东方神起、SHINee……第一、二代男子偶像组合成员们即将大举回归。在女子组合掌握夏季歌谣界的情况下，男团成员们回归的消息传开后，粉丝们的期待感越来越高。 第一位选手是出道15年的长寿组合SHINee的成员Key。Key上月30日发行了个人第二张正规专辑《汽油Gasoline》。这是继第一张正规专辑《Face》之后时隔3年9个月推出的专辑。包括主打歌《汽油》在内，收录了《Bound》、《Villain》等11首歌曲。专辑发行后，在芬兰、巴西、澳大利亚、智利、俄罗斯等23个国家的iTunes“顶级专辑排行榜”中占据了第一位。主打歌《汽油》是一首节奏感十足的架子鼓和雄壮的铜管乐器突出的嘻哈舞曲，Key作为作词家参与其中。Key在上个月30日的记者见面会上表示：“虽然爱情故事也很好，但是我认为现在为了专辑的生命力，应该加入自传性要素。” 继Key的回归之后，即将回归的H.O.T主唱出身的安七炫（KANGTA）。他在即将迎来出道26周年之际，携正规4辑《Eyes On You》于本月7日回归。因为是26周年纪念专辑，所以专辑的公开日期也定在他的出道日期。这是继2005年发行的正规3辑《Persona》之后时隔17年发行的正规专辑，因此粉丝们的期待感倍增。1996年9月7日以H.O.T的正规1辑出道的安七炫在组合解散后也作为Solo歌手推出了《北极星》、《常青树》等多首热门歌曲。 东方神起组合出身的金在中将于13日携第三张正规专辑《BORN GENE》回归。这是继2016年正规2辑《NO.X》之后时隔6年发行的正规专辑。金在中将从9月开始以首尔为起点，在马来西亚、泰国等地举行亚洲巡回演唱会。

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