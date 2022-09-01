社会偏见. September. 01, 2022 07:43. . 1864年瑞典皇家艺术学院在学院130年的历史上首次允许女性入学。比法国的法国美术学院早了整整33年。得益于此，有才能的瑞典女性接受了专业教育，并得以作为画家活动。西格丽德•耶尔滕就是其中之一。 在斯德哥尔摩学习美术的耶尔滕于1909年在巴黎的亨利•马蒂斯工作室注册。因为色感突出，她成为了马蒂斯最宠爱的学生。1911年，她与瑞典画家伊萨克•格吕内瓦尔德结婚后回国，一起参加国内外展览，积累了丰富的经验。 显露出马蒂斯影响的这幅画描绘了夫妇两人在斯德哥尔摩工作室内部的样子。隔着耶尔滕坐在沙发上的丈夫和同事画家正在交谈。穿着长裙和雪纺衫的画家只是静静地坐着听他们的谈话。摆在他们面前的茶杯肯定是她准备的。身穿黑色礼服的女人和另一名男性画家正在全景笑着观看这一情景。以高傲而又傲慢的姿势依靠男人的这个女人也是画家自己。画面右侧描绘了夫妻俩的小儿子爬过来的情景。所以这幅画表现了作为艺术家、女性、妻子、母亲一人分饰四角的她混乱的现实。 耶尔滕是一位多产的画家，生前曾参加过106次展示会，活动热情异常热烈。尽管如此，批评家们还是以女性为由，对她的艺术持否定态度，有几个人甚至发表了非常侮辱性的评论。即使制度完善，习惯和偏见也不会改变。再加上因精神分裂症住进精神病院，花花公子的丈夫与别的女人见面后离开了她。 幸运之神降临是在她51岁的时候。1936年在瑞典皇家艺术学院举行的个人展上，看完500件作品后，评论家们说道。耶尔滕是“瑞典最伟大的独创性的现代艺术家之一”。这是她第一次受到正确的评价和称赞。

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