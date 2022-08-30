孙兴慜依旧保持沉默……连续4场比赛无法取得进球. August. 30, 2022 07:45. by 兪載泳 elegant@donga.com. 上赛季获得英格兰足球超级联赛（EPL）射手王（并列）的效力托特纳姆热刺队的孙兴慜（30岁）在本赛季英超开幕4场比赛中一直保持沉默。孙兴慜29日在英格兰诺丁汉的城市球场举行的2022~2023赛季EPL第4轮客场迎战诺丁汉森林队的比赛中首发出场，但未能启动本赛季第一个得分炮。 托特纳姆热刺队凭借哈里•凯恩的2粒进球以2比0获胜，本场过后以3胜1平（积10分）保持不败，但孙兴慜却没能笑出来。在6日与南安普敦队的揭幕战上，孙兴慜贡献了1次助攻，此后他在两场比赛中表现不佳，并早早的在下半场被替换下场，当天孙兴慜也显得有些无力。诺丁汉森林队在防守时，专门派遣一名中场球员紧贴孙兴慜，并且将中后卫线提前进一步压缩空间，持续向孙兴慜施压。孙兴慜在与对方球员的身体对抗中落后，带球奔跑的积极性也下降。由于对方的防守强度没有下降，所以孙兴慜几乎无法接到队友的传球。凯恩后撤到中线附近拿球时，孙兴慜接下一次传球的位置选定也不太好，也没有快速突向背后空间的动向。而在左路他与伊万•佩里西奇的配合也在期待以下。 随着比赛陷入胶着，他的自信心也随之下降。上半场第16分钟，孙兴慜在对方禁区左侧截住皮球，即在所谓的“孙兴慜区域”抓住绝佳机会，但右脚射门却稍稍高过球门横梁。下半场第16分钟，他在禁区内的一记左脚劲射正中诺丁汉队守门员迪安•亨德森的下怀。孙兴慜在下半场第29分钟被里查利松替换下场。这是他最近3场比赛连续被替换下场。在3场比赛中，孙兴慜的出场时间逐次减少，分别为79分钟、76分钟、74分钟。 英国《足球伦敦》在赛后表示，“在与亨德森一对一对抗的情况下，错失射门机会时，孙兴慜表现出了信心不足的样子。他在热刺队首发球员中评分最低，仅为5分。”英国《标准晚报》也评价说，“本场孙兴慜在场上的表现不能让人信服。” 面对上赛季的得分王孙兴慜，英超各支球队对他的牵制越来越强烈。尽管如此，当地氛围还是认为孙兴慜自己应该越过难关，证明自己是“世界级球员”。在英超联赛中获得3次得分王的凯恩虽然也受到了集中牵制，但在开赛后的4场比赛中攻入4球。上赛季与孙兴慜一起占据并列得分王的穆罕默德•萨拉赫（利物浦）也攻入了2球。 赛后，托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂表示，“我知道‘Sonny’（孙兴慜的爱称）是踢球合理的球员。如果我要为自己的女儿寻找丈夫人选，决定会找孙兴慜这样的”，但这并不是对他竞技能力的称赞。

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