美媒称“朝鲜计划进口1万吨印度大米”……粮食危机似乎非常严重. August. 30, 2022 07:45. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，朝鲜正在推进从印度进口1万吨大米的方案。朝鲜公开抨击尹锡悦政府包含大规模粮食支援计划等内容的“大胆构想”，但同时继从中国之后又开始从印度进口大米。也有分析认为，朝鲜因新冠疫情和洪水等经济困难加重，有可能正在经历严重的粮食困难。 “美国之音”电台29日报道称，最近接到向船舶业界发放的征船通告，朝鲜正在推进从印度东部比沙卡帕特南港向朝鲜南浦港运送1万吨大米。根据“美国之音”收到的通知，希望出港日期为下月25日至30日之间。征船通告是货主为了寻找运输货物的船舶，发放货物出港及到达地信息的一种公告。船舶业界相关人士对“美国之音”表示：“可能是想进口在印度、巴基斯坦、泰国等地生产的‘长粒’大米，而不是朝鲜人一般消费的‘短粒’大米。” “美国之音”指出，通常国际机构的人道主义粮食援助会在公告中标明援助团体名称，但此次征船通告中没有这样的内容。分析认为，朝鲜从印度进口大米，可能与人道主义支援无关。大米被归为人道主义类别，不包括在联合国安理会对朝制裁决议的制裁对象中。 尹锡悦总统在光复节贺词中表示，如果朝鲜参加无核化谈判，将通过放宽对朝制裁，推进用粮食交换朝鲜矿产资源的粮食援助计划，但朝鲜劳动党中央副部长金与正公开抨击称：“这是荒唐的梦想。” 美国农业部下属的经济研究所最近在《国际粮食安全评估》报告中指出，据掌握的情况，占朝鲜人口63.1%的1630万人正遭受粮食不足。特别是在插秧季节6月前后，新冠疫情扩散再加上洪灾接连发生，有人担心今年的粮食困难会更加严重。朝鲜上个月从中国进口了1万多吨大米。

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