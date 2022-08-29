美联储“即使有痛苦也要紧缩”……韩国无法逃避的一杯苦酒. August. 29, 2022 07:46. . 美国联邦储备委员会主席鲍威尔26日表示，“虽然会有一些痛苦，但如果物价稳定失败，将会带来更大的痛苦”，再次确认了上调基准利率的意志。在每年例行的国际经济研讨会的杰克逊霍尔会议上，鲍威尔先后45次提及“通货膨胀”。他说：“20世纪80年代初，美联储主席保罗·沃尔克成功抑制通货膨胀，是在15年间试图降低物价的多次失败后才出现的，”“现在不是停止或推迟的时候。” 鲍威尔的讲话与美国经济界的期待不同，后者认为美联储迟早会放慢上调利率的速度。鲍威尔讲话后，纽约股市三大指数暴跌3%以上，虚拟货币价格也下跌。预计本周包括韩国在内的世界各国资产市场也很难避免冲击。更何况，鲍威尔还表示，“（目前8%左右的）物价将持续上调利率，直到接近2%的目标”，事实上预告了下月将上调0.75个百分点的“巨大步伐”。目前2.25%到2.50%的利率很有可能在年内最高上调至4%。 上周，韩国银行历史上首次连续四次上调利率，但仅止步于0.25个百分点的“婴儿小步”。即使年内以同样的幅度再次上调两次利率，年末基准利率也仅为3%，与美国利率将反差1个百分点。虽然李昌镛总裁表示，“由于韩元对美元汇率的暴涨，韩国不可能陷入危机”，但海外资本流失的可能性随着时间的推移而不断增大。这意味着，韩国没有余地摆脱美国上调利率的冲击波。 更何况，在韩国最大的贸易国中国，新冠疫情再次扩散，因严重干旱导致电力不足，工厂停产。甚至有预测称，今年中国经济增长率仅为2.8%，仅为5.5%目标的一半。中国的增长率下降会直接导致韩国的出口减少。如果美国提高利率导致韩元对美元汇率上涨，再加上进口原材料价格负担加重，韩国的贸易收支将进一步恶化。 随着美联储即使有痛苦也要先控制物价的意志变得更为明确，韩国经济遭受打击也变得更为不可避免。韩国政府有必要抑制增加通货膨胀压力的财政支出，同时加快限制性政策改革等结构改革的速度。韩国银行也应该避免陷入急躁的乐观论，不要出现“小口时不堵，大口时难补”的事情。

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