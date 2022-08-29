韩中经济部长：“新设供应链合作磋商机制”. August. 29, 2022 07:46. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国和中国首次签订了加强供应链合作的谅解备忘录，决定建立供应链合作磋商机制。这是在美国主导的供应链重组正式开始的情况下，韩中经济负责人时隔2年首次面对面得出的结论。 据企划财政部28日透露，韩国副总理兼企划财政部部长秋庆镐和中国国家发展和改革委员会主任何立峰前一天通过视频召开了“第17届韩中经济部长会议”，签署了包括加强供应链合作在内的3项谅解备忘录。这是韩中经济部长会议自2020年10月以来时隔1年11个月再次举行。企划财政部相关人士解释说：“双方认为，此次会议对打开实质性经济合作对话的大门具有重大意义。” 韩国和中国最近就凸显重要性的供应链紧密相连达成了共识，并签署了“加强供应链合作”谅解备忘录。因此，两国将新设局长级的“供应链合作协调磋商机制”，一旦发生供应链不稳定等问题，将通过磋商机制交换相关政策意见，适时进行合作。韩国方面强调，为了取得成果，稳定、可预测的环境很重要，并嘱咐中国政府给予特别关注。 此外，两国还签署了以共同举办“韩中经济合作交流会”为主要内容的“加强经济领域实质性合作”谅解备忘录。从今年下半年（7月至12月）开始每年举行的交流会上，将重点介绍本国政策、听取企业困难事项、地方城市间的合作、企业与智库交流等。双方还签署了“第三国共同进军合作重点项目”谅解备忘录，就重新激活两国企业共同进军合作事业的具体合作方案进行了磋商。 在当天的会议上，秋庆镐提议：“以过去30年韩中间的增长和发展为基础，根据急剧变化的国际环境变化，恢复过去因新冠疫情等停滞不前的交流。”他还强调：“应对目前共同面临的全球不确定性，加强未来合作。”秋庆镐还请求中国政府支援2030年世界博览会在釜山举行。

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