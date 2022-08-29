美联储暗示明年将维持4%的高利率和紧缩政策. August. 29, 2022 07:47. by 纽约=常驻记者金贤洙、朴相俊记者 speakup@donga.com. 美国中央银行联邦储备委员会高层人士暗示，到明年年初为止，将基准利率上调到4%左右，然后在明年相当长的一段时间内维持这一水平。美联储主席鲍威尔等主要人士表示，“即使有痛苦，利率上调也会持续下去”，并发出将继续紧缩政策的强硬信息。随之，因担心全球经济萧条，美国股市暴跌了近4%。 当地时间27日在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示：“明年年初美国基准利率必须达到略高于4%的水平，必须继续维持下去。”如果明年年初美国基准利率想达到4%，就要从目前的2.25%到2.5%再上调至少1.5个百分点以上。 参加杰克逊霍尔会议的韩国银行总裁李昌镛当天在接受路透社采访时表示：“直到通货膨胀稳定为止，韩国银行必须继续上调基准利率，”“虽然韩国银行比美联储先开始上调利率，但很难先结束上调。”

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