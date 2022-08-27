紧急对策委员长被法院判决“停职”……执政党内一片混乱. August. 27, 2022 07:30. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 执政的国民力量党面临着前所未有的混乱局面。因为法院阻止了该党紧急对策委员长朱豪英的领导体制。由此，因前党代表（党首）李俊锡受党内惩戒局面而引发的执政党内讧将进一步深化。 首尔南部地方法院民事合议51部（首席部长法官：黄正洙）26日认定“紧急对策委员会的成立存在问题”，部分支持李俊锡提出的暂停效力的申请。法庭就朱豪英的履职决定：“在本案判决确定之前停止效力。”法庭还表示：“很难认为国民力量党发生了需要设立紧急对策委员会的‘紧急状况’，”“因为并非紧急状况，所以没有满足党章第96条规定的设立紧急对策委员会的条件。”法庭明确表示，“如果召开全党大会选举新党代表，即使过了停止党员权期限，李前代表也不能重返党代表职务，因此将遭受无法挽回的损失。”也就是说，在紧急对策委员会体制下，不能召开全党大会，选出新的党代表。 朱豪英就任17天后处于停职状态，执政党陷入了严重的混乱。朱豪英就法院的决定批评道：“非常困惑，“司法部否定和规定政党的内部决定，有损政党自治的宪法精神。”国民力量党当天向法院提交了对申请暂停执行结果的异议申请，同时由院内代表权性东担任紧急对策委员会委员长职务代理。总统室当天没有对法院的决定做出正式反应。 但李俊锡方面主张：“应该由没有辞职的最高委员组成最高委员会。”也就是说，应该放弃紧急对策委员会，回到党代表职务代理体制。如果紧急对策委员会得以维持，也可以召开全党大会，但在包括最高委员会在内的党代表职务代理体制下，不能召开全党大会。随着对党领导层构成主张出现分歧，执政党的矛盾也将长期化。 李俊锡当天在与《东亚日报》的通话中表示，“等待制造这一事态的人们发出负责任的话”，再次抨击了“尹锡悦总统方面的核心相关人士”。据悉，李俊锡当晚前往庆尚北道，计划暂时与保守阵营的主场大邱、庆北地区选民见面，展开场外舆论战。

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