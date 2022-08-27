李在镕向MZ一代职员听取战略产品报告，进行“破格沟通”. August. 27, 2022 07:31. by 具特敎 kootg@donga.com. 复职后正在拓宽现场经营步伐的三星电子副会长李在镕会见了三星电子MZ一代（千禧一代+Z一代）职员。15日，因光复节特赦而复职后的10多天里，访问半导体研究开发（R&D）设施和区内食堂、公司内部儿童之家的李副会长，预计今后也会扩大此前受到很多制约的现场访问和海外出差。 26日，据三星电子透露，李副会长在三星电子水原工厂直接听取了在影像显示器（VD）事业部工作的MZ一代职员关于下一代战略产品和服务的报告。这是李副会长首次听取年轻职员的报告，而不是管理层。一位职员拜托李副会长“给部门职员写视频信”，李副会长欣然用职员智能手机留下了视频信。 李副会长还与设备经验（DX）部门的MZ一代职员举行了座谈会。双方就MZ一代关心的问题和苦恼、他们所感受到的三星形象、革新性组织文化扩散方案等交换了意见。李副会长在与职员们分享夏季休假趣事时表示：“今年一生中第一次和母亲单独度过了6天5夜的休假。” 李副会长在复职后，作为第一个正式日程，选择了京畿龙仁市三星电子器兴工业园新一代半导体R&D园区的开工仪式。之后他访问了首尔江东区三星工程全球工程中心（GEC），与管理层讨论了海外建设订单战略，并会见了职员。三星的一位相关人士表示：“不仅是半导体，连非电子子公司也纷纷前往，此举是为了照顾此前没有观察到的现场。” 预计李副会长的经营步伐也将扩大到海外。下月他将参加美国得克萨斯州泰勒市第二硅代工（半导体委托生产）工厂开工仪式等，有望到海外出差。在访问海外多个三星工厂的同时，李副会长也很有可能展开“2030釜山世界博览会”的申办支援活动。据悉，下个月尹锡悦总统有可能以联合国大会经济访问团成员的身份访问美国。

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