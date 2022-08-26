夏末剧场街冻结了，韩国电影“四大巨头”票房低迷. August. 26, 2022 07:57. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 与刚进入秋天的门槛不同，剧场街正刮着冬天的寒气。在剧场街最大旺季的夏季市场上，虽然上映了4部被称为“四大巨头”的韩国电影大片，但票房成绩却未能达到预期，气氛陷入低迷。获得低于预想的票房成绩单的主要发行公司，因未无法确定在大流行期间堆积在仓库的大作的上映日期而苦恼。 截至25日，确定在秋季市场上映的纯制作费超过100亿韩元的大作只有《共助2：国际》（9月7日）。只有《正直的候选人2》、《人生如此美好》（以上9月28日）等部分中小规模电影确定上映。 《闲山：龙的出现》、《狩猎》、《紧急宣言》、《外星+人》等4大韩国电影中，截止到24日，《闲山：龙的出现》吸引了682万名观众，刚刚超过了损益平衡点。但是连这个也达不到期待值。《闲山：龙的出现》的前作《鸣梁海战》吸引了韩国票房史上最多的1760多万名观众前往影院，该影片上映初期好评如潮，虽然被评价为“1000万观众预约电影”，但结果却出乎意料。 由于担心新型冠状病毒肺炎疫情的扩散和昂贵的电影门票，在“四大巨头”中只严格挑选一两部观看的氛围扩散等，被认为是夏季市场票房不振的原因。 试图通过“四大巨头”活跃气氛后，准备从这个秋天开始将此前积累的大片一一解开的电影发行公司们感到很为难。某电影发行公司相关人士表示：“不知是不是因为昂贵的票价而产生的反抗心理，观众们对比任何时候都冷静，加之对漏洞百出的电影的苛刻评价水平提高了，如果不是优秀作品级电影，上映就会感到负担。”另一位发行公司相关人士表示：“如果‘四大巨头’中有一部会中奖（Jackpot），那么就会带着自信决定秋天上映，但是《闲山》也取得了模棱两可的成绩，大部分发行公司都失去了自信。”有分析认为，乐天娱乐在中秋连休期间决定重新上映去年上映的《逃出摩加迪沙》，而不是新作大作，这与夏季市场大作正面对决的结果引发“观众分享”和出血竞争不无关系。 目前，CJ ENM、乐天娱乐等各发行公司堆积着大量未能上映的电影。代表性电影是以安重根义士为主人公的尹济均导演的音乐剧电影《英雄》。讲述宇航员故事的金容和导演的电影《The Moon》、姜帝圭导演的回归作《波士顿1947》等何时才能搬上大荧幕还是个未知数。

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