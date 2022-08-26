上调基准利率，在通货膨胀和经济萧条之间尴尬的“婴儿小步”. August. 26, 2022 07:57. . 韩国银行金融货币委员会昨天采取了将基准利率上调0.25%的“婴儿小步”。这距离上月首次上调利率0.5%的“大步”仅过了一个月。金融货币委员会今年连续四次上调利率，结果标准利率达到了2.5%。当天，韩国银行总裁李昌镛表示：“短期内将维持将基准利率逐渐上调0.25个百分点的基调。” 金融货币委员会会议之后，韩国银行将今年的消费者物价上升率预测值比之前上调了0.7个百分点，增长率预测值则下降了0.1个百分点。也就是说，虽然现在物价和经济前景都很暗淡，但物价更加危急。最重要的是，如果不能及时控制暴涨的物价，就会陷入消费和投资全面减少的恶性循环。 虽然像这样控制通货膨胀是最紧急的情况，但依靠“婴儿小步”能否稳定暴涨的物价还是个疑问。目前，物价上涨率在6、7月份连续保持在6%以上，正在走向外汇危机以后的最恶劣的情况。随着年末的临近，能源价格再次上涨的可能性也很大。在投资、消费、出口都下降的情况下，即使是“婴儿小步”，经济也不会复苏。靠着模糊的货币政策，反而有可能同时失去物价和景气这两只兔子。 最重要的是，下个月是美国联邦储备委员会进一步上调标准利率的时间。如果美联储在9月份采取将基准利率上调0.75%的“巨大步伐”，美国的基准利率将上升到3.0%至3.25%。也就是说，韩美利率完全逆转。韩元对美元的汇率自2009年金融危机后，时隔13年零4个月暴涨到了最高水平。这是由于世界性的经济不稳定，资金集中在了安全资产美元上的结果。如果韩美利率水平也出现倒挂，资本外流将正式发生。 在这种情况下，经济副总理秋庆镐本月11日就物价表示：“9月或10月达到顶点后，将呈现下降趋势。”李昌镛总裁昨天表示：“有可能提前达到顶点。韩国银行目前没有考虑‘大步伐’。”也公然出现了“没有必要过于担心资本外流”的说法。假设最坏的情况、实施货币及财政政策也不够，当局者们是不是陷入了过度的乐观论？距离物价和汇率稳定，还有很长的路要走。

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