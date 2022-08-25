英国《金融时报》：“现代汽车-起亚继特斯拉之后，电动汽车市占率排名第二……最近开始反弹”. August. 25, 2022 07:55. by 李建赫 gun@donga.com. 有评价认为，现代汽车集团在全球电动汽车市场上正在成长为威胁业界第一特斯拉的强有力竞争对手。虽然遇到了美国《通货膨胀削减法案》（IRA）生效的暗礁，但是消费者对现代汽车和起亚的反应非常友好，再加上IONIQ6（照片）等新车效果也令人期待。 英国《金融时报》（FT）23日（当地时间）报道说：“现代汽车和起亚在除中国以外的世界市场以14%的占有率继特斯拉（27%）之后位居第二。”《金融时报》分析说，现代汽车集团的电动汽车销量最近开始反弹了。特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克6月对现代汽车集团表示“做得很好”时，美国市场占有率仅为9%，但最近市场氛围对现代汽车集团非常友好。 《金融时报》还提到了现代汽车和起亚的善战与过去苹果和三星电子在智能手机市场上展开竞争的情况相似。再加上现代汽车的新电动汽车IONIQ6备受期待，因此有分析认为，竞争力将进一步增强。 外媒预测，IRA生效后，现代汽车集团的电动汽车在美国市场无法享受税制优惠，但打击可能会受到限制。最近，随着韩元对美元汇率的上升（韩元贬值），韩国获得了汇率差价，韩国有了吸收电池材料费用的余地。主要电池供应商是韩国公司，这一点也是优势之一。汽车业界相关人士预测：“海外消费者对现代汽车集团的偏好度提高了，并不需要马上与税制优惠对象的其他品牌车辆直接展开竞争”，“通过多种促销活动，完全可以找到对策。”

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