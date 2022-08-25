煽动者的女儿. August. 25, 2022 07:56. . 一个西装革履的男人在听众面前热烈发言。左手食指向上伸展，右手握紧拳头。大大的眼睛充血了，耳朵也红了。男人到底是谁，到底说了什么话，才显出如此激昂的样子？ 画中的男人是德国的革命家和共产主义者奥托•吕勒。他原本是一名教师，但22岁时加入社会民主党（SPD），从此涉足政治。曾是和平主义者的他投反对票退党，于1917年创立了独立社会民主党（USPD），之后创立了德国共产党（KPD）。他不仅批判了腐败的魏玛共和国，还批判了统治阶级化的共产党。他一语道破称，“革命不是政党的事情”，“列宁组织只不过是资产阶级社会的复制品。”他是一名杰出的煽动家和演说家，于1917年成为德累斯顿左翼激进分子的领袖。这幅画描绘了吕勒在德累斯顿发表演讲的场面。德累斯顿工人家庭出身的康拉德•费利克斯穆勒在18岁时就已经作为专业画家活动，但逐渐关注政治，1919年加入了德国共产党。这时与吕莱成为好朋友后，他得以画这幅肖像画。23岁的青年画家把46岁的老练的政治家形容为热情的煽动家。听众以满是感动的眼光听着演说。后来，画家回忆说，“承载着心和灵魂，和那著名的暴风现场在一起。” 青年时代必然热血沸腾。费利克斯穆勒以记录历史的使命感描绘了革命家的肖像。但1933年纳粹政权把他的画打上颓废美术的烙印，没收并摧毁了151幅作品。这幅画当时也丢了。此后，画家虽然与政治保持了距离，但在1946年画了这幅画的复制画。这是吕勒去世3年后的事情。画家是不是想在中年的年龄回味年轻时仰慕的煽动者的满腔热血和话语？

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