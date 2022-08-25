芬兰总理再次道歉……又有朋友们在官邸亲吻的照片外传. August. 25, 2022 07:57. by 趙은아 achim@donga.com. 芬兰总理桑娜·马林（37岁，照片）因所谓的“疯狂派对”视频外泄而被怀疑吸毒，此次又有朋友们在总理官邸拍摄的不当照片和视频被传开。她为此进行了道歉。对于年轻总理嘈杂的私生活，有人批评说“不符合领导人的资格”，也有人拥护说“总理努力工作，也有权利更努力地玩耍”。 芬兰国营电视台YLE23日报道说，马林总理对朋友们在官邸拍摄的照片和视频进行了道歉。当天，两名著名女性网红在官邸挽起上衣，用写有“芬兰”的纸遮住胸部互相接吻的视频和照片在网上扩散。马林没有出现在这一视频中，她表示：“这是7月周日参加摇滚音乐节后，和朋友们在官邸享受桑拿浴和游泳时拍的照片。”她说：“这是在官邸楼下客人的卫生间里拍的照片，”“不合适。不应该拍那张照片。”她还表示：“当时维持了保安态势，出席者除了卫生间外，不在官邸内。”但英国《泰晤士报》报道说，这是在马林与欧洲首脑进行视频会议时使用的桌子后面拍摄的照片。 继上周与芬兰知名人士在家中激烈跳舞的视频之后，马林在首都赫尔辛基著名俱乐部与男明星流行歌手跳舞的视频又被传开，使她处于争议的中心。 对于接连泄露私生活影像，有人批评说，作为国家领导人，这不符合资格。芬兰最大的报纸《赫尔辛基日报》报道说：“总理似乎不受管制。可能会公开更多的照片和录像。”也有人指出，在出现安全问题的同时，对芬兰加入北约持敌对态度的俄罗斯情报当局可能会恶意利用。 相反，芬兰媒体出身的作家玛丽亚·海诺森23日对美国有线电视新闻网（CNN）评价说：“有些人认为马林总理是工作和生活平衡的象征，”“这说明政治家也可以享受平凡的生活。”不少芬兰年轻女性在网上上传了和朋友们一起跳舞的视频，并贴上“#支持桑娜”的标签表示支持。 马林总理于2019年12月以34岁的年龄当选芬兰第一大党社会民主党党首，成为世界最年轻的现任总理，她于2020年结婚，育有4岁的女儿。去年12月，她与感染新冠病毒的外交部长官密切接触后，将工作手机放在家里，在夜总会玩耍直至次日凌晨4点。相关事实被曝光后，她进行了道歉。

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