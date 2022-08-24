现实中七成“禹英雨”是无业游民……月薪只有一半. August. 24, 2022 07:46. by 李知云记者 easy@donga.com. “北区新千年大路37700，南区上道南路37834……” 赵大熙（28岁）每天在庆尚北道浦项市南区浦项邮局工作4个小时。他的工作是将每天大量涌至的邮件按照邮政编码分类，放入80多名邮递员的配送桶中。虽然这是需要了解管辖区域264个邮政编码的令人头疼的事情，但对于赵某来说，这更像是“游戏”。因为他是把几年日历都背诵下来等具有“数字执念”的重症自闭性残疾人。 从2020年职业训练开始，到今年迎来工作第三年的赵某，现在成为了浦项邮局的“宝贝”。该邮局邮递员赵庆载（音）说：“如果没有大熙，邮递员的工作就会变慢，这到了明显看得见的程度。”但赵某的合同期限到明年8月为止。赵某的母亲罗成熙（音，55岁）叹息道：“大熙说‘明年我不能上邮局了吗’，早就已经郁闷上了。” ○ 七成发育残疾人“未就业” 最近成为话题的电视剧《奇怪的律师禹英雨》播出完了。电视剧以幸福结局收尾，患有自闭性障碍的主人公禹英雨（音）被“法务法人大海”聘为正式律师。有分析称，考虑到大型律师事务所的工资水平，主人公的年薪将达到1.5亿韩元。 但是，这样的结局是因为禹律师是智商（IQ）165的天才。对于多达25万名的发育残疾人（自闭性、智力残疾人的统称）来说，高额年薪只不过是梦一般的故事，现实是连“每天上班的地方”都不易找到。 国内发育残疾人每10人中有7人没有工作。据韩国残疾人雇佣公团透露，去年15岁以上自闭性残疾人的雇佣率为28.1%，智力残疾人为28.0%。这不仅低于全体国民的雇佣率（2021年12月60.4%），还低于全体残疾人的雇佣率（34.6%）。就业后的平均月薪也很低，自闭性障碍者为121万韩元、智力障碍者为92万韩元，是全体残疾人平均月薪（188万韩元）的一半。因为身体不便的肢体残疾人的雇佣率和平均工资比发育残疾人高。 ○ 好不容易找到工作，也是“两年后就要离开” 拥有小学生水平知识能力的李智恩（29岁，女）在成年后也经历了近10年的就业困难。虽然在残疾人福利馆的食堂工作过，但工作了2年多就离开了。不是因为干不了工作，而是因为该工作岗位是工作时间限制为2年的“福利工作岗位”。因为还要给其他残疾人机会。今年2月，李某在仁川的一家食品材料超市找到了工作。通过公费支援，在地区内企业像实习生一样工作的“现场中心职业训练”项目开始了工作。进入公司3个月后正式被录用。 李某的母亲林正熙（音，51岁）说：“智恩是运气好，”“智恩的朋友们只在很多企业接受了训练，没能被录用。”据保健福利部透露，今年（1月至7月）参加以现场为中心的职业培训的发育性残疾人有457人，但就业人数只有109人。同德女子大学社会福利系教授徐东明（音）表示：“只有根据残疾的程度或类型，分等级支付雇佣支援金，才能提高发育残疾人的雇佣率。”

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