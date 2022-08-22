比起干黄花鱼，更喜欢龙虾，苹果芒代替苹果……节日口味变年轻了. August. 22, 2022 07:48. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 据调查，随着年轻人改变的口味主导饮食文化，在中秋节即将到来之际，食材的销售情况也与过去不同。代替传统节日礼物干黄花鱼和炖排骨，龙虾和烧烤用韩牛的销售额正在增加，与苹果、梨等传统水果相比，晴王葡萄（香印青提）或苹果芒果（爱文芒果）等特色水果的销售量正在增加。 21日，据现代百货店透露，从今年中秋礼品套装预售期间的本月1日到20日，烧烤用韩牛的销售增长率达到52%，比韩牛炖排骨的增长率17%高出2倍左右。现代百货店预测，如果这种趋势持续下去，今年中秋礼品套装销售期间，烧烤用韩牛所占的比重将首次超过40%。 现代百货店分析说，随着口味西化的年轻层成为30、40多岁人群，正主导着家里的节日氛围。也就是说，比起传统饮食，积极接受烹饪简便的食物，形成了新的节日饮食文化。现代百货商店相关人士表示：“节日期间，比起大规模聚会，去野营或旅行的文化正在流行”，“肉类的情况是，在旅行地方便食用的韩牛或牛排的销量正在大幅增加。” 这种饮食文化变化也体现在其他食品群中。水产品的虾和龙虾（45%）的增长率超过了传统节日代表礼物干黄花鱼（38%）。水果方面，晴王葡萄和苹果芒的增长率（76%）大大高于苹果和梨的增长率（29%）。苹果芒、晴王葡萄等高级甜点水果的销售额每年增加2倍以上，预计今年将首次超过全体果蔬销售比重的一半。 与此同时，葡萄酒礼盒的销售额也暴增，成为人气节日礼物。现代百货商店去年中秋节和今年春节葡萄酒礼盒的销售额分别增加了83.4%和86.7%。

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