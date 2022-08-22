教育厅因资金富余而“留存补充预算”……为何放任这种低效率现象？. August. 22, 2022 07:49. . 一直被指责把教育拨款挥霍无度的教育厅，在今年下半年得到历代最大规模的补充预算支援后，因找不到使用的地方，决定把大部分留作基金。首尔市教育厅向市议会提交了将3.7337万亿韩元补充预算的约70%用作基金的预算案，但被议会以“这违反了预算编制的合理性”为由予以拒绝。釜山和光州市教育厅也提交了将补充预算的91%和69%留作基金的预算案。 一线教育厅的“留存补充预算”是今年5月因超额税收增加追加分配11万亿韩元而可以想见的事情。今年向17个市道教育厅支援的拨款为65万亿韩元，但今年4月政府结算的去年盈余5万亿韩元加上补充预算11万亿韩元，突然增加了16万亿韩元，小学、初中、高中强烈反对说：“为了紧急制定预算执行计划，连备课的时间都没有。”通过此次基金编制，去年激增到5.3751万亿韩元的17个教育厅的基金将进一步增加。 教育厅在去年补充预算增加6亿韩元后，向家长们发放灾难补贴，并对正常的学校设施进行了维修等，在不必要的地方消耗了预算。学生人数正在急剧减少，如果不修改与国内税收联动而每年增加的拨款制度，就无法阻止荒唐的预算浪费。此前，不断有人指出，应该将拨款支援给大学培养高级人才培养和提高研发能力，但由于教育厅的反对，未能对国内税收联动结构动手。 继韩国开发研究院今年年初提议改革拨款制后，国会预算政策处也表示，“最近增加的拨款没能转化为适当的教育投资，停留在现金性支援、教育厅拥有财源增加上”，要求提高财政运营效率。在因赤字财政而处于紧急状况的情况下，还要对“挥霍无度的低效率”置之不理到何时？

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