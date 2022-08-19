SK以2000亿韩元收购美国能源解决方案企业“Atom Power”. August. 19, 2022 07:49. by 具特敎 kootg@donga.com. SK完成了对美国能源解决方案企业Atom Power的收购。帮助有效生产和消费电力的技术—能源解决方案和电动汽车充电事业有望得到加强。 SK（株）和SK能源18日表示，以1.5亿美元（约2000亿韩元）的价格收购了Atom Power的经营权。SK和Atom Power双方前一天在首尔钟路区SK瑞麟大厦举行了收购协议签订仪式。2014年成立的Atom Power开发了断路器“Solid State Circuit Breaker（固态电路断路器）”技术，正在开展能源解决方案和电动汽车充电事业。 Atom Power电路断路器可以收集电力使用量、电动汽车充电量、能源储存装置（ESS）充电量等电力使用数据。与单纯的断路器不同，电力生产者可以预测适当的发电量，消费者则可以预测电力价格。 此外还可以用于电动汽车充电器。与每台充电器需要个别电路断路器的现有方式不同，多台小型断路器可以集中在一个中央面板上，可以减少安装费用、面积和管理费用等。 SK期待Atom Power的技术有助于构建能源解决方案平台。在未来电力产业中，确保分析和控制电力供应者和消费者信息的解决方案被认为是核心要素。

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