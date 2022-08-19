招致文祸事件的诗. August. 19, 2022 07:50. . 玄都观、皇室所属的道教寺院内桃花盛开。赏完花的君子们坐的车路过，一路尘土飞扬，看花回来的人们“无人不道”花的艳丽，这简直就像阿谀奉承之辈的随声附和，让人很不顺眼。9年前诗人被降职时还看不到的桃树挤满了玄道观的庭院，这种无法控制的隔世之感源于哪里呢？在安史之乱后经历严重混乱的中唐时期，诗人虽然加入了改革势力，但失败后被贬到了南蛮之地朗州（今湖南省），9年之后才再次回到长安。朝廷到处都被新兴权力（新贵）霸占，诗人将其比喻为“玄道观内的众多桃树”。世界彻底改变的岁月无常，从豪迈地在大街上阔步前进的君子们身上感受到的异质感让人心里堵得慌。 这首诗在长安传开后，有人诬告说诗中包含着怨恨和愤怒。这些人给出的理由是，因为他们是胡乱产生的势力，所以蔑视和讽刺他们。就在那一年，诗人再次被贬到了连州（今广东省），14年后才重新回到长安。再次来到玄都观的诗人有何感想？“百亩庭中半是苔，桃花净尽菜花开。种桃道士归何处，前度刘郎今又来。（译文：玄都观偌大庭院中有一半长满了青苔，原盛开的桃花已经荡然无存，只有菜花在开放。先前那些辛勤种桃的道士如今哪里去了呢？前次因看题诗而被贬出长安的我——刘禹锡又回来了啊！）”（唐•刘禹锡《再游玄都观》）如果坚韧的话，也许诗人想重温旧缘，再次确认事必归正。

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