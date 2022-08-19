中国在半岛西部海域再次举行军演……地点由4处增至8处. August. 19, 2022 07:50. by 北京=常驻记者 金基龙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. 中国宣布，将在半岛西部海域举行追加军事演习直至19日。在22日开始的韩美联合军演“乙支自由之盾”主体部分即将开始之际，中国似乎进一步扩大演习地区，牵制韩美两国。 中国威海海事局18日在网站上表示，17日上午8时30分至19日下午5时，将在山东省青岛附近海域进行军事演习，禁止民间船舶进入。该地区是离韩国较近的山东半岛附近海域。此前，大连海事局14日表示，截止到20日12时，将在距离白翎岛100公里的半岛西部海域北部进行军事演习。在韩美联合军演正式开始之前，中国军演地区从当初的4处剧增到了8处。 根据中方宣布，“包围台湾”军演正式结束的7日以后，半岛西部海域的军事演习将持续13天直到20日。也有分析认为，要求部署在韩国的“萨德三不一限”并试图使韩美出现裂痕的中国，同时通过接连的海上军事演习牵制韩美演习。 中国军方17日表示，不久后将参加在远东地区举行的俄罗斯主办的“东方2022”军事演习。美国警告称：“对于帮助俄罗斯逃避制裁的中国军事援助表示担忧，”“我们一直明确表示中国（援助俄罗斯的）结果。”今年的中俄联合军事演习是继5月美国总统拜登巡访亚洲时举行的东海联合军演之后的第二次。日本《朝日新闻》报道说，此次演习地区可能包括日本和俄罗斯存在主权争议的库页群岛。

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