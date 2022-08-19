休息10天后回来的朴贤京发生了巨大变化. August. 19, 2022 07:51. by 金正勋记者 hun@donga.com. 10天后发生了翻天覆地的变化。 朴贤京（22岁）在本赛季上半赛季表现不佳。虽然与李佳映（23岁）一起在15场比赛中100%入围，实力雄厚，但进入前10名的次数仅有3次。虽然去年她的奖金排名是第4位，但今年前半期被挤出了20名开外。 结束上半赛季最后一场比赛，休息10天后回来的朴贤京变回了她从前的样子。在2019年韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛上出道并获得3个冠军的朴贤京在7日结束的后半期首场大赛济州三多水大师赛上获得了第3名。在14日结束的大有Winia女子公开赛上，经过加洞赛最终获得了亚军。朴贤京在上半赛季的15场比赛中平均杆数达到了71.2杆。在济州三多水大师赛上，她的平均杆数为69.5杆，而在大有Winia女子公开赛上平均杆数更是降至67.7杆。在第2轮比赛中，她打出了低于标准杆8杆共64杆的成绩。仅用10天时间就完全提升了实力。 朴贤京最近在接受《东亚日报》的电话采访时表示，“上半赛季状态不佳，哭得很厉害”，“在上半赛季的比赛中，单论最好成绩是低于标准杆4杆。我一直非常期待打出低于标准杆5杆的成绩，但打出低于标准杆8杆的成绩，甚至流下了眼泪。”接着她补充道，“虽然进行了加时赛，但是没能夺冠，感到很遗憾。” 对于今年上半年的表现，朴贤京表示，“这是做什么都做不好的时候。”对于朴贤京来说，上半赛季结束后的休息时间是决定性的转折点。朴贤京说：“休息期间，看了数百遍去年拍摄的挥杆视频。从瞄球姿势到引杆角度、下挥动作等，通过观看自己的击球来提高感觉。” 虽然在下半赛季的两场比赛中与冠军失之交臂，但相信以后会更好的自信感是最大的收获。朴贤京表示，“从下半年的首场比赛开始，我就产生了‘现在可以很好地击球了’的想法，自信心再次上升，在第二场比赛中感觉到了一个阶段的提升。在剩下的时间里也会产生自信。” 在休息期间也摆脱了负担感。以“练习虫”著称的朴贤京在高尔夫球打得不好的时候经常凌晨起床练习。朴贤京说：“之前听到周围人让我放下负担感的时候，我没能很好地理解”，“对做不到的事情不产生负担，而是抱着‘也有可能不行’的心态，心情反而变得轻松了，负担感消失了。”朴贤京计划不参加18日开始的High1度假村女子公开赛，而是休息1周，计划进一步完善目前逐渐好转的击球感觉。 呈现上升势头的朴贤京决心后半赛季在观众面前捧起冠军奖杯。朴贤京在2020年KLPGA锦标赛和IS东西釜山公开赛、2021年Kris F&C KLPGA锦标赛上获得了冠军。因新型冠状病毒肺炎疫情，她在无观众的情况下捧起了冠军奖杯。对此，朴贤京表示，“在下半年的比赛中，希望在我的故乡全北益山举行，并在主赞助商大赛韩国土地信托锦标赛（10月13日至16日）上夺冠。届时希望在家乡亲们面前捧起奖杯，接受大家的祝福。”

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