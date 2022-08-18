朝鲜向西部海域发射两枚巡航导弹. August. 18, 2022 07:56. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜在尹锡悦政府上台第100天的17日发射了两枚巡航导弹。这距离尹锡悦15日在光复节祝词中提议对朝鲜无核化进行补偿的“大胆构想”仅仅时隔两天。韩美联合军演的事前演习从16日开始，预计朝鲜将正式重启导弹挑衅。 韩国军方相关人士17日表示：“当天凌晨探测到朝鲜从平安南道温泉向西部海域发射了两枚巡航导弹。”这是朝鲜自6月5日之后时隔两个多月再次发射导弹，也是尹锡悦政府上台以来，除常规火箭炮外，朝鲜第四次发射导弹。自尹锡悦政府上台以来，朝鲜先后4次发射了16枚导弹。这一数字是文在寅政府执政100天内分5次发射的5发的3倍。 与弹道导弹不同，巡航导弹并不违反联合国安理会的决议。但是，朝鲜的巡航导弹飞行高度在2公里以下，雷达很难探测到，而且可以在空中旋转飞行，因此准确性很高。再加上去年1月朝鲜国务委员长金正恩在第八次劳动党大会上公开表示开发了“包括中远程巡航导弹在内的尖端核战术武器”，如果将小型化的战术核弹头搭载在巡航导弹上，将对韩美拦截网造成严重威胁。据悉，朝鲜从2020年至今已经试射了10多次巡航导弹。去年10月，朝鲜还在国防科学发展展览会和阅兵式上公开了正在开发的两种产品。 据悉，韩美情报当局认为，朝鲜迟早会再次进行导弹挑衅。据悉，目前在平壤顺安、东仓里等多个地区捕捉到了包括短程弹道导弹、洲际弹道导弹、高超音速导弹等多种导弹的发射准备动向。

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