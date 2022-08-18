拜登总统签署《通胀削减法案》，韩国电动汽车补贴中断，进入紧急状态. August. 18, 2022 07:56. by 金玹秀, 李建赫 kimhs@donga.com,gun@donga.com. 不顾韩国政府的担忧，美国总统拜登16日（当地时间）签署了只对在北美生产的电动汽车给予税额减免优惠的《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act）。随着法案从当天开始立即生效，中断支援金的现代汽车、起亚的美国电动汽车扩大战略出现了差池。与汽车一起支撑韩国出口的半导体市场的恶化也将对三星、SK海力士产生影响，成为下半年韩国经济的暗礁。 拜登总统当天签署的《通胀削减法案》中包含了“只对在北美制造或组装的电动汽车给予税额减免优惠”的条款。由此，在美国没有电动汽车生产线的现代IONIQ 5和起亚EV6被排除在税额减免对象之外。想要购买IONIQ 5或EV6的美国消费者将无法得到每辆车最多7500美元（983万韩元）的税额减免形式的补助金。 美国财政部和能源部公开的补贴对象电动汽车中包括福特电动汽车所有车型、日产聆风等。特别是IONIQ 5的竞争车型特斯拉Model 3很有可能从明年开始成为支援对象，因此现代汽车和起亚的价格竞争力可能会减弱。 此前，韩国政府和欧盟（EU）向美国传达了“北美生产条件违反世界贸易组织（WTO）规范”的立场。但是，拜登政府为了牵制中国，构建以美国为中心的电动汽车供应网的意志很大，因此有人担心很难改变条件。 韩国的另一个出口轴心半导体市场时隔10年的停滞正在成为现实。彭博社当天报道说：“三星电子、SK海力士、台湾TSMC等企业正在减少半导体投资，一直起到世界经济指标作用的韩国的出口规模也将下降。”

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