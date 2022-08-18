金孝周将挑战首届“Simone亚太杯”冠军. August. 18, 2022 07:57. by 姜泓求 windup@donga.com. 活跃在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛赛场上的金孝周（27岁•照片）将挑战亚太地区首届女子高尔夫国家对抗赛“Simone亚太杯”的冠军宝座。 Simone亚太杯将从18日开始在印度尼西亚雅加达的冯多克达高尔夫球场（72杆）举行为期三天的首场比赛。由亚洲高尔夫球员论坛（AGLF）主办的该大赛有韩国、美国、日本、泰国等16个国家的44名选手参加。本次比赛的总奖金为75万美元（约9.8亿韩元）。 国内选手方面，金孝周（27岁）、在LPGA巡回赛上效力的柳箫然（32岁）、在日本女子职业高尔夫（JLPGA）巡回赛上效力的李宝美（34岁）、业余选手黄由敏（19岁）将出战。女子高尔夫世界排名第8位的金孝周在LPGA巡回赛大满贯赛事依云锦标赛上获得并列第3名等，在最近的5个大赛中3次成功进入前10名，呈现出上升趋势。金孝周说：“和从业余时期开始一起比赛的选手们一起出战职业比赛，代表各国参赛，让我想起了很多以前的事情。因为是第一次访问印度尼西亚，所以希望能够展开一场有趣的比赛。” 新西兰侨胞世界排名第4位的高宝璟（25岁）、在LPGA巡回赛大满贯赛事AIG英国女子公开赛上2019年夺冠的日本选手涩野日向子（24岁）、在去年LPGA巡回赛依云锦标赛上获得第3名的在美侨胞卢艺林（21岁）等选手也将出战。 比赛为期3天，以比杆赛的方式进行。同时2人组成一个队，以个人赛成绩为基础进行团体赛记分。个人赛和团体赛的奖金分别为50万美元（约6.5亿韩元）和25万美元（约3.3亿韩元）。金孝周和黄由敏、李宝美和柳箫然各自组队。

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