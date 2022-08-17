特朗普指责联邦调查局“通过扣押搜查伪造证据……”，并威胁调查当局“可能会发生可怕的事情”. August. 17, 2022 08:02. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国总统特朗普（照片）就联邦调查局对其住宅进行扣押搜查等司法部向自己的施压，威胁性地警告称，“可能会发生可怕的事情”。在检察机关提出调查及刑事起诉的可能性后，特朗普实际上发出了威胁，并开始聚集支持层。 特朗普15日在接受保守媒体福克斯新闻台采访时表示，对自己的调查及议会调查是“持续数年的诈骗和猎巫”，主张联邦调查局通过此次扣押搜查伪造了证据。他还说，“人们对现在发生的事情非常生气”，似乎在煽动支持层对司法当局进行报复。去年1月6日，特朗普威胁称，其支持者宣布不接受大选结果，并威胁说，闯入华盛顿国会的史无前例的事态有可能再次发生。8日，联邦调查局全面搜查了他在南部佛罗里达州的住宅海湖庄园后，他当天首次接受了媒体的采访。 特朗普的强硬支持者已经威胁到了司法当局。此前，11日，一名40多岁的支持者拿着半自动步枪试图闯入东北部俄亥俄州辛辛那提的联邦调查局支部大楼，在逃跑后被打死。14日，一名男子冲到华盛顿国会附近的路障后，做出了极端的选择。在特朗普的支持层活动的网络论坛上，公开了批准扣押搜查令的联邦法官、进行搜查的调查局警员的身份。还出现了预告将对这些人进行攻击的文章，令人担忧。 特朗普就联邦调查局在扣押搜查中查获的机密文件涉嫌违反间谍法一事表示：“卸任前解除了秘密，因此不再是机密。”相反，曾在特朗普政府担任白宫国家安全事务助理，但在美军从叙利亚撤军等问题出现分歧后决裂的约翰·博尔顿反驳称，“从未听到过关于这一程序的说明”，声称解密一事是谎言。 特朗普执政期间同属共和党，但对弹劾投赞成票的前副总统迪克·切尼的女儿、众议员利兹·切尼（怀俄明州）、参议员丽莎·默卡斯基（阿拉斯加州）的去留也备受关注。两人都将在11月中期选举前3个月的16日进行党内预备竞选。有分析认为，如果被特朗普支持层称为“背叛者”的两名议员在竞选中落选，特朗普不顾司法当局的压力再次参加大选的步伐将获得动力。

한국어