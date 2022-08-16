尹锡悦：“从临时政府活动到产业化、民主化，都是独立运动”. August. 16, 2022 07:57. by 洪秀英记者、李素妍记者 gaea@donga.com,always99@donga.com. 尹锡悦总统15日通过光复节贺词表示，日帝强占时期的独立运动“是为了建立国民作主的民主共和国、自由人权法治得到尊重的国家”，重新诠释了独立运动的意义，相比“抗日”，更注重“追求自由”。尹锡悦通过这一主张，拉拢了从1919年建立的临时政府寻找大韩民国起源的进步阵营的主张，同时也强调了建立自由民主主义体制的大韩民国是“历史的嫡统”。 尹锡悦当天在光复节77周年庆祝词中提到了《三一独立宣言》和上海临时政府宪章、梅轩尹奉吉先生的独立精神，并对日帝强占时期独立运动做出了上述定义。他还说：“独立运动绝不是为了建立无视自由和人权的极权主义国家。”他的意思是，日帝强占时期的独立运动是为了找回自由、人权、法治等普遍性价值的斗争过程，从这一点来看，光复以后南北分裂过程中继承独立运动正统性的国家是建立自由民主体制的大韩民国。 此前，进步阵营和保守阵营分别将1919年4月13日临时政府成立日和1948年前总统李承晚的第一共和国成立视为建国的起点。总统室相关人士解释说：“尹总统的宗旨是超越阵营之间一直进行消耗性斗争的‘建国节争议’。” 尹锡悦表现出了把大韩民国的近现代史视为“为自由而斗争的旅程”的历史认识。以此为基础，他有别于主要在抗日武装斗争中寻找独立运动的历史意义的文在寅政府，为日帝强占时期独立构筑土壤的自强活动、参加6·25战争等护国活动、1960~70年代的产业化等视为独立运动的延长线。 尹锡悦表示：“我们不应该忘记，为了培养建设自由民主国家的民族力量而在国内外致力于教育和文化事业的人、为抵抗共产侵略、守护自由民主而斗争的人、为打造真正的自由经济基础而挥汗如雨的产业主力军和领导人、为落实制度民主而做出牺牲和献身精神的人，都是打造自由和繁荣的大韩民国伟大的独立运动家。” 总统室相关人士表示：“尹总统在准备庆祝词当时，提到了支援新兴武官学校的李会荣一家、展开教育文化运动的岛山安昌浩先生和仁村金成洙先生等，并表示，‘国民们学习过历史，即使不列举名字，也都会知道’。” 对于当天的贺词，专家们评价说“这是对历史的新解释”。梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤（音）表示：“与文在寅政府不同，从自由主义国际秩序的角度出发，强调了8月15日在世界史的意义，而不是南北民族史的观点。”延世大学政治外交学系教授金明燮表示：“尹总统是在提出，不仅要不偏重于特定立场、抵抗日本帝国主义的历史，还要正确看待独立运动在韩国近现代史上的意义。”

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