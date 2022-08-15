如花的怪物……乔丹•皮尔式的恐怖，SF电影《NOPE》令人期待. August. 15, 2022 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. 乔丹•皮尔不愧是乔丹•皮尔。将于17日上映的科幻（SF）恐怖电影《NOPE》是一部很好地发挥了他的特长的作品。 皮尔导演凭借《逃出绝命镇》（2017年）一跃成为美国好莱坞最“炙手可热”的导演之一，备受瞩目。2019年《我们Us》的评价和观众的反应好坏参半，但在独特的场面调度中，包含多种社会信息的风格成为他的标志。尤其是在韩国，他的人气非常高，甚至给他起了“赵东弼”这一韩国名字。 《NOPE》的主要内容是兄妹养马的农场里出没怪生命体的科幻恐怖设定。他们想要拍摄怪物，获得金钱和名誉。这里还有通过动物秀赚钱的游乐园经营者Ricky Jupe Park（史蒂芬•延）。史蒂芬•延很高兴，而作为兄妹出演的丹尼尔•卡卢亚和柯柯•帕尔莫则是继《逃出绝命镇》之后第二次与导演合作。 即使不溅一滴血也让人毛骨悚然的视觉是皮尔导演牌恐怖片的最大魅力。《NOPE》也是像花一样的美丽怪物残酷地伤害人们。只是像之前作品中那样展现的紧张的恐怖程度有所下降。怪生命体的真相多少有些过早地浮出水面，因此不知道会发生什么事情而带来的紧张感有所减少。 宣告电影开始的《旧约圣经》那鸿书第3章意味深长地说：“我又要把可憎和肮脏的东西扔到你身上，凌辱你，让你成为众人眼里的热闹和笑料。”正如导演所说“这是一部讲述人类对新奇的东西上瘾的电影”，反映了现代人通过社交媒体不断展现自己的欲望。马看着照明下的自己的眼睛发作的场面不知为何充满了隐喻，让人毛骨悚然。不像恐怖电影，12岁以下禁止观看。

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