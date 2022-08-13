韩国电力公社上半年亏损14万亿韩元……今年全年赤字或将达到30万亿韩元. August. 13, 2022 07:25. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 韩国电力公社今年上半年（1~6月）出现了超过14万亿韩元的营业亏损。这是史上最大规模的去年一年赤字的2.5倍。有分析认为，一年30万亿韩元的赤字成为现实的可能性也进一步增大。 12日，据韩国电力公社统计，今年上半年的营业损失（暂定值•合并基准）为14.3033万亿韩元。仅第二季度（4~6月）的赤字就达6.5163万亿韩元，三个月的赤字超过了2021年的年度赤字规模（5.8601万亿韩元）。这是液化天然气（LNG）、煤炭等燃料价格和韩国电力从发电公司购买的电力购买费用同时暴增的结果。 继第一季度（1~3月）出现7万亿韩元左右的赤字后，第二季度也出现大幅赤字的韩国电力公社要求追加上调电费（电力价格）。虽然政府考虑到目前6%以上的物价上涨率，决定尽量减少电费上涨，但也有意见称不能再放任韩国电力的天文数字般的亏损。也就是说，应该根据电力生产费用，将电费现实化。 夏季电力需求剧增，再加上能源价格仍然居高不下，预计韩国电力下半年（7~12月）也将继续出现以万亿为单位的亏损。首尔科学技术大学能源政策系教授刘承勋（音）表示：“如果下半年再加上供暖需求，LNG价格将进一步上涨”，“下半年的赤字幅度可能会比上半年更大。”

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