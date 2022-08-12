特朗普在检察机关调查中行使5个半小时的沉默权……对440次提问，重复“与上述相同”. August. 12, 2022 07:48. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国前总统特朗普10日在卸任后首次接受检方调查，行使沉默权，拒绝陈述。据悉，他对家族公司特朗普集团的财务欺诈及逃税疑惑接受了5个半小时的调查，拒绝陈述超过了440次。 据《纽约时报》等媒体报道，特朗普当天出席纽约州检察机关调查前发表声明说：“根据美国宪法赋予所有市民的权利，将拒绝回答。”他涉嫌在任期间为获得更多的银行贷款而夸大特朗普集团的资产价值，在缴纳税金时缩小申报规模，为此一直接受调查。 特朗普当天在接受检方调查时被纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯问到名字时，回答说：“唐纳德·特朗普，（此次调查）是美国历史上最伟大的猎巫。”此后，对于所有提问，他始终回答称“与上述相同（same answer）”。 目前，纽约州检察机关就特朗普集团的财务欺诈及逃税疑惑正在进行民事调查，曼哈顿联邦地方检察厅以刑事起诉为目的正在进行调查。特朗普之所以行使沉默权，可能是考虑到如果在纽约州检察机关的调查中做出虚假陈述，在以后的刑事诉讼中可能会增加伪证嫌疑，从而更加不利。 据悉，上周接受检方调查的特朗普长子唐纳德·特朗普和长女伊万卡没有行使沉默权。 特朗普过去曾就前国务卿希拉里·克林顿在2016年通过个人电子邮件交换机密情报的“电子邮件丑闻”批评说：“如果清白，为什么要行使沉默权?”对于自己的沉默权行使，他表示：“如果因为政治原因成为猎巫的目标，就没有其他选择的余地。” 特朗普就美国联邦调查局对自己涉嫌泄露机密而进行扣押搜查表示，“想伪造证据”，提出了阴谋论。他在社交媒体上表示，“联邦调查召要求所有人离开，就是想不要让任何人看到（扣押搜查当时）做了些什么。”

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