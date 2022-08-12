检方直接调查滥用职权……修改施行令，绕过“完全剥夺检方调查权”法. August. 12, 2022 07:48. by 张恩智记者、申熙哲记者 jej@donga.com、hcshin@donga.com. 在所谓的“完全剥夺检方调查权法”实施前一个月，法务部推进一个新的方案，把分别被分类为“公职人员犯罪”和“选举犯罪”的滥用职权和收买行为等重新规定为“腐败犯罪”，由检察机关直接进行调查。 法务部11日表示，包含上述内容的《检察官展开调查的犯罪范围相关规定（总统令）》修订案将于12日至29日进行立法预告。此次修订案的重点是对将于下月10日实施的《完全剥夺检方调查权法》中规定的检察机关的直接调查范围进行了广泛的解释。 例如，在现有规定中，被分类为公职人员犯罪的滥用职权，根据《防止腐败及国民权益委员会法》和《联合国防止腐败公约》等被分类为腐败犯罪，将重新分类为腐败犯罪。法务部还根据《检察厅法》中规定检察机关的直接调查范围为“腐败、经济犯罪等总统令规定的重要犯罪”，认为诬告和伪证等妨碍司法秩序的犯罪属于“重要犯罪”，可以直接进行调查。 法务部长韩东勋在当天的新闻发布会上表示：“考虑到立法宗旨，在最低限度的必要范围内进行了修改，”“这是加强国家重要犯罪应对能力、将事件相关人士的人权侵害最小化的方案。” 但在野党反驳称，此举意在“使完全剥夺检方调查权法无效化”。共同民主党非常对策委员长禹相虎在当天的记者招待会上警告说：“如果法务部想利用总统令作为使国会通过的法律无力化的迂回通道，国会就不能坐视不管。”

한국어