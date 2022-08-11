韩国科学论文引用率超过日本，第一名是超越美国的中国. August. 11, 2022 07:58. by 金民 kimmin@donga.com. 在学界广泛引用的前10%论文的拥有国排名中，韩国首次超过了日本。 《日本经济新闻》等媒体10日报道的日本文部科学省《科学技术指标2022》显示，2018年至2020年，世界上引用次数最多的前10%论文数量中，韩国排在第11位，日本排在第12位。韩国比10年前（第13位）上升了2个名次，而日本则从第6位下降到第10位，两国间的排名发生了逆转。 在引用率排在前1%的论文数量上，日本（第10位）仍比韩国（第12位）保持优势。但与10年前相比，日本从当时的第7位下滑，韩国则从第14位上升到了第12位。日本学界认为，论文竞争力下降的原因是研究管理及技术人才不足。 中国在引用前10%的论文和前1%的论文领域都占据了第一位。2018年至2020年，中国前1%的论文总数为4744篇，首次超过美国（4330篇）。在引用的论文占有率方面，中国（27.2%）也领先美国（24.9%）。前10%的论文数量，中国从去年开始超过了美国。 《日本经济新闻》报道说，中国在2020年投入了571万亿韩元的研究开发费，是2010年的2.5倍。虽然不及美国的研究开发费（697万亿韩元），但正在以快速增长的势头追赶美国。日本东京大学教授小田圭佑（音）分析说：“由国家主导并投入预算的中国政治体制发挥了有利于技术开发的作用，”“党领导层的控制可能会阻碍科学家的自由研究。”

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