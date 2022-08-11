半导体市场陷入低迷……美国企业业绩接连恶化. August. 11, 2022 07:59. by 郭道英 now@donga.com. 半导体市场的下降周期迹象是因为高物价和经济停滞的忧虑交织在一起，电脑、智能手机、汽车销售量减少而开始的。市场调查企业“高德纳咨询公司”预测，今年PC出货量将同比下降9.5%。彭博社9日（当地时间）分析说：“美光科技的需求恶化警告是全球半导体需求崩溃的证据。”韩国半导体业界相关人士表示：“英伟达、美光的业绩预测值下降意味着需求的放缓速度比现有市场预测值要快。” 实际上，三星电子和SK海力士第三季度（7~9月）的前景也不容乐观。10日，据金融信息提供企业FnGuide透露，三星电子第三季度的营业利润预测值为13.5472万亿韩元，SK海力士为3.1663万亿韩元，与去年同期相比将分别下降14.35%和24.1%。 美光9日以“半导体需求恶化”为由表示，明年将减少设备投资，但以乔•拜登总统当天签署的美国半导体法为契机，承诺到2030年为止将投资400亿美元（约52万亿韩元）。前一天，世界最大的智能手机通信半导体企业“高通”签订了到2028年为止向美国代工（委托生产）企业格罗方德纽约工厂购买10万亿韩元左右物量的合同。给在美国设立工厂的企业提供税制优惠的《半导体法》将向半导体产业直接支援520亿美元（约68万亿韩元）。 美光首席执行官（CEO）桑贾•伊梅罗特拉在接受CNBC采访时表示：“《半导体法》将成为平整（对亚洲有利的）生产条件‘倾斜的运动场’的契机。” 在韩国，有人担心，在半导体市场前景暗淡的情况下，主要企业的中长期投资有可能只集中在美国。国民力量4日提出了扩大设施投资税额减免内容的半导体产业竞争力强化法案，但预计国会通过还需要一段时间。

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