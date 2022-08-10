悲伤过度. August. 10, 2022 07:51. . 信仰深厚的人有时在极度悲伤面前也会失去平常心。世界基督教辩证家CS刘易斯也是如此。他在心爱的人死了之后，甚至开始埋怨上帝。“为什么他在我们繁盛的时候像司令官一样高高在上，在患难的时候却如此吝啬给予帮助呢？” 作为一生写作的学者，他开始记录这种怀疑、不信任和痛苦。《卿卿如晤》（原题《A Grief Observed》）就是其结果。更准确地说，在悲伤面前加上了定冠词A，所以题目应该说成“审视的一种悲伤”。意思是说，这不是说悲伤的一般论，而是极其私人的悲伤记录。他为了不让别人认出他，使用了NW克拉克的假名，使其成为更隐秘的记录。他是作者这一点被人知晓是在几年后他去世后才揭晓的。 那是失去妻子的人所感受到的悲伤的记录。他一生独身，到五十多岁才结婚。得知妻子生病的事实，两人的婚姻在3年后结束了。于是他被地狱般张开嘴的悲伤所压倒。谁也安慰不了他。但奇怪的是，他所感受到的激情的悲伤和眼泪不仅没有把他和死去的妻子联系在一起，反而把他分开了。讽刺的是，当他对妻子的去世感到不那么悲伤时，他最清楚地记得她。这与哭得太厉害就看不清前面是同样的道理。“当眼睛被泪水模糊时，什么都看不清。” 但这并不意味着不要哀悼。只是想想悲伤过度是否是真正的哀悼方式。突然的离别似乎让世界崩溃，感情怎么会过剩呢？但是过度的悲伤和眼泪、自怜遮住心灵的眼睛，阻碍走近我们所爱的人或我们所爱的人走近我们的话需要关注。这可以说是通过痛苦获得的智慧的声音。

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