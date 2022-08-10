禹相赫将于11日凌晨在摩纳哥大赛上起跳. August. 10, 2022 07:52. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “微笑跳者”禹相赫（26岁•国军体育部队）将与在2022年世界田径锦标赛上失去金牌的竞争对手穆塔兹•巴尔希姆（31岁•卡塔尔）再次展开自尊心对决。 禹相赫将参加11日凌晨在摩纳哥举行的世界田径联合会（WA）钻石联赛男子跳高比赛。在上月19日举行的世界田径锦标赛跳高决赛中，以2米37的成绩将禹相赫（2米35）挤到银牌位置的巴尔希姆也将参加此次比赛。禹相赫出国前曾表示：“在世界锦标赛上减轻了对冠军的负担，这次我会安心参赛。打算与世界顶级跳高选手们再次展开有趣的对决”，但是禹相赫现在在所有比赛中都被分类为“冠军候选人”。这也是人们关注他与巴尔希姆的再次对决的原因。去年在东京奥运会上与巴尔希姆并列第一获得金牌的詹马尔科•坦贝里（30岁•意大利）、让戈•罗贝特（30岁•加拿大）、安德烈•普罗琴科（34岁•乌克兰）等男子跳高顶级选手也将全部参赛。 在本次大赛和27日的洛桑（瑞士）大赛上，禹相赫将努力积攒积分，在下个月8、9日的苏黎世（瑞士）上挑战只有前6名才能进入的钻石联赛总决赛。禹相赫在此前举行的3场钻石联赛跳高比赛中，只参加了多哈站并夺冠，目前积8分排在第6位。钻石联赛将根据大赛成绩，从第1位（8分）到第8位（1分）依次赋予积分。目前罗贝特和坦贝里以15分排名并列第一。只参加多哈站，继禹相赫之后排在第2位的巴尔希姆以7分排在第8位。考虑到2019年并列第6位的积分为14分，预计今年前6选手的积分在17~18分。在剩下的两场比赛中，禹相赫只要分别获得第3名以上积分，就能积20分以上。考虑到禹相赫在最近举行的大满贯赛事中都登上领奖台，预计进入“之前只在YouTube上观看”的“梦想舞台”钻石联赛总决赛应该不成问题。

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