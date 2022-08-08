中国继台湾海峡之后在黄海和渤海进行实弹演习……美国在印度与中国边境地区举行联合军演. August. 08, 2022 07:53. by 北京=常驻记者 金基龙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. 中国继举行“封锁台湾”的军事演习后，在半岛西部海域也开始了实弹射击演习。有人担心，中国的军事应对是否也走向韩美。 中国海事局6日表示：“6日至15日在山东半岛一带进行实弹射击演习，8日至9月8日在辽东半岛北部渤海湾部分海域进行军事演习,”“在此期间，将禁止船舶进入演习区域。”训练区域分别是江苏省连云港市附近和渤海湾的大连市附近海域。中国军队的演习与22日开始的韩美联合军事演习、8日韩国外交部长朴振的首次访华日程重叠。进行实弹射击训练的连云港距离朴振访问地青岛只有3个小时的车程。朴振将于9日与中国国务委员兼外交部长王毅进行会谈。 围绕台湾问题，美中之间的军事对峙正在向与中国发生主权纠纷的其他亚洲地区扩散。 美国有线电视新闻网（CNN）当地时间6日援引印度军方高级官员的话报道说，美国和印度将于10月中旬在中国和印度边境的北阿坎德邦阿乌里举行联合军演。中国和印度2020年在喜马拉雅边境地区发生冲突，导致20多名印度军人死亡，边境纷争正在持续。 中国军方最初表示7日结束封锁台湾的演习，但演习结束时间当天中午12时以后表示：“计划在台湾周边海域和上空进行实战化联合演习。”台湾“国防部”表示，中国军队在封锁台湾的演习中，动员军用飞机和军舰进行了进攻台湾的模拟演习。路透社6日报道说：“中国军舰和无人机从台湾东部海岸驶向日本列岛附近，进行了针对美国和日本军舰的模拟攻击演习。”

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