承载着韩国探月之梦……KPLO今日发射升空. August. 05, 2022 07:59. by 高宰元=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 韩国宇宙开发历史上最早的月球探测器“KPLO”将于5日上午8时8分（当地时间4日下午7时8分）飞往宇宙。 4日，据韩国科学技术信息通讯部透露，搭载KPLO的太空运载火箭（宇宙发射体）“猎鹰9号”于当天上午11时15分左右在发射场—美国佛罗里达州美国航天军基地完成了起立。猎鹰9号是美国民间宇宙企业Space X拥有的运载火箭。 如果猎鹰9号成功发射，那么KPLO将在约40分钟后从火箭上分离出来。约20分钟后，将通过位于澳大利亚堪培拉的天线进行首次通信。韩国航空宇宙研究院计划分析火箭分离信息，在5日下午1~2点之间判断KPLO是否成功进入飞往月球的目标轨迹“月球转移轨迹”，并公开结果。 韩国有史以来首次向月球轨道发射的KPLO长3.18米、宽6.3米、高2.67米，重量为678公斤。这是为了验证和确保宇宙探索基础技术而开发的。它搭载了国内研究机关和大学开发的观测设备和宇宙网络等5种国产搭载体和美国航空航天局（NASA）提供的月球极地摄像机“暗影摄像头（ShadowCam）”。 KPLO将在经过135天共565.6万公里的太空旅行后，于12月中旬抵达月球轨道。顺利的话将于12月31日进入任务高度月球上空100公里处。之后经过准备，将于明年2月至12月制作月球表面整体偏光地图，并验证宇宙网络技术等，执行世界首次科学任务。预定于2030年发射的韩国型月球探测器的着陆候选地探索也是KPLO的主要任务。

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