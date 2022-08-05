韩美议长：“以强有力的遏制力实现朝鲜无核化”. August. 05, 2022 07:59. by 申나리 journari@donga.com. 正在韩国访问的美国众议院议长南希·佩洛西4日与韩国国会议长金振杓一致表示，将通过不断扩大的对朝遏制力，努力实现朝鲜无核化和韩半岛和平。 金振杓当天在国会与佩洛西会谈后，通过发表共同媒体声明表示：“韩美双方对朝鲜威胁程度不断提高的严重情况表示担忧，”“双方决定以国民能够感受到的强大、延伸的对朝遏制力为基础，通过国际合作及外交对话，为两国政府旨在实现实质性的无核化与和平的努力提供支持。” 两国议长表示，为了扩大韩美同盟的军事安保、经济、技术同盟，议会协商了可以支援的合作方案。为了克服因新冠疫情长期化导致的经济萧条和乌克兰事态导致的供应网危机，双方就经济同盟的重要性达成共识，并通过实施专业签证配额或赋予韩国人被领养者市民权法案等，讨论了人力资源交流等尖端技术领域的合作。专业签证配额是与《半导体法》一道，韩国政府一直期待和美国议会通过的事项，其主要内容是每年向从事专业领域的韩国国籍者发放1.5万个专业就业签证。 当天，在结束长达1小时10分钟的会谈后，佩洛西在对媒体共同发表上表示，“韩美两国关系非常特别，”“克服共同的价值和新冠病毒大流行、拯救地球等，有很多话题，机会也很多。不仅是国家首脑，议会间的合作也可以增进这一点”，再次强调了两国议会层面的合作。同时，明年是韩美同盟70周年，她解释说：“两国国民对同盟发展充满期待，决定积极推进同盟70周年纪念决议。” 佩洛西在结束午餐后前往板门店共同警备区，继访问台湾之后，继续其广泛的“安保”行动。这是拜登政府就任后美国最高层人士首次访问共同警备区。据悉，她将在现场直接检查朝鲜的核、导威胁等韩半岛安全状况，然后对朝鲜第七次核试验发出警告和朝鲜人权问题等对朝信息。佩洛西1997年访朝时亲眼目睹了朝鲜居民的惨状，其间曾表示，“朝鲜是流氓国家”，积极呼吁解决朝鲜居民人权问题和无核化问题。

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