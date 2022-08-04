“柯蒂斯同学”善宇艺权与陈锐的幻想奏鸣曲. August. 04, 2022 07:44. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 2017年“元祖”范克莱本国际钢琴比赛冠军韩国钢琴家鲜于艺权（33岁）、2009年伊丽莎白女王音乐大赛冠军中国台湾出身的小提琴手陈锐（33岁•Ray Chen）。美国柯蒂斯音乐学院同学的两位同龄明星演奏家将在职业演奏世界上首次合作。这就是即将于31日在首尔艺术殿堂音乐厅举行的“超级二人组系列Ray Chen&鲜于艺权”。 演出企划公司MAST MEDIA表示，两人在柯蒂斯音乐学院就读时曾多次合作，但成为世界级艺人后，一起表演的舞台尚属首次。 在此次演出中，两人将演奏格里格小提琴奏鸣曲2号和20世纪初法国作曲家普朗克的小提琴奏鸣曲，以及作为结婚礼物献给小提琴家伊萨伊的比利时作曲家弗兰克的奏鸣曲A大调。这些作品都赋予了钢琴家华丽而戏剧性的作用，展现了与小提琴相等的表现力。 陈锐在伊丽莎白女王大赛夺冠的第二年，即2010年首次来到韩国，与首尔巴洛克合奏团（现韩国室内管弦乐团）合作，此后他又分别在2015年和2018年等两次访韩举行独奏会，因此对韩国粉丝来说也很熟悉。2016年，他与金大镇指挥的水原市立交响乐团一起带来了布鲁赫的小提琴协奏曲和勃拉姆斯小提琴协奏曲，第二年，在大卫•阿普坎指挥鹿特丹爱乐乐团访韩演出中，协奏了拉洛西班牙交响曲。 他是通过社交媒体积极沟通的小提琴手。他运营的Ray Chen YouTube频道的订阅者有26万多人。在新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情扩散的情况下，他公开了在家亲自录音的录音等，不断扩大与粉丝的接触面。唱片活动也非常活跃。他在2018年推出的包含布鲁赫1号小提琴协奏曲等内容的唱片《黄金时代》被称赞为“别无所求的演奏”（《Gramophone Magazine》）。 1544-1555 9月1日在大田艺术殿堂艺术厅，2日在大邱达西艺术中心青龙厅，3日在釜山文化会馆大剧场以同样的节目进行演出。1544-1555

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