佩洛西台湾之行，中美之争一触即发……韩外交面临考验. August. 04, 2022 07:45. . 突然强行访问台湾的美国众议院议长佩洛西昨天与台湾领导人蔡英文举行会谈，会见了台湾立法机构（议会）领导层。佩洛西议长确认了美国对台湾的支持，并表明了扩大两国间交流和加强半导体领域合作的意向。她直接攻击中国说，“对残酷的人权记录和法治的忽视仍在持续”。 佩洛西的访问是在强烈警告军事应对的中国进入大规模实弹军事演习，美国为应对紧急情况紧急派遣航空母舰和战斗机的一触即发的超紧张状况下进行的。虽然双方没有发生武力冲突，但中国包围台湾附近海域的罕见格局下，持续进行高强度海军、空军演习。中国还对美国称“头破血流”，预告将采取强硬措施。 美中围绕台湾的对峙清楚地说明了超越贸易和尖端技术，全方位扩张的战略竞争如何发展到武力冲突的危机。这让人想起了新兴挑战国和原有霸权国的竞争不可避免地归结为战争的“修昔底德陷阱”。中国暂时中断了100多家台湾食品企业的产品进口，中断了用于建筑、钢铁制造的天然沙的出口，开始了事实上的经济报复。 走向最糟糕的中美矛盾对韩国来说也只能是相当大的负担。在台湾海峡的危机面前，朝核问题可能会被抛在脑后，美国会被美国要求承担同盟责任。发生紧急情况时，不仅有可能抽调驻韩美军、在韩国国内部署中程导弹，还有可能面临更加困惑的选择。在经济领域，包括“芯片四方”同盟在内，在与台湾的双边、多边合作中苦恼的变数也将增加。 巧合的是，韩国是佩洛西议长访问台湾后的到访之地。激昂的中国反应的火花不知会溅到哪里。韩国政府和国会应该冷静地讨论与美国的合作，但在对外发出信息方面需要更加慎重。为了不卷入不希望的外交纷争或矛盾，现在应该小心处理每件事情。另外，还应仔细研究应对甚至出现核战争说法的台湾海峡发生美中冲突的可能性以及半导体安保危机等的方案。更加迫切需要基于缜密的战略判断的智慧的对美、对华外交。

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