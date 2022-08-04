佩洛西访问台湾：“习近平独裁” VS 中国三天“封锁台湾”. August. 04, 2022 07:46. by 华盛顿=常驻记者 文炳基、北京=常驻记者 金基龙 weappon@donga.com、kky@donga.com. 访问台湾的美国众议院议长佩洛西3日在会见台湾领导人蔡英文时表示：“美国不会放弃一直支持台湾的承诺。我们不能后退。”她明确表明，反对中国国家主席习近平推进的中国吸收台湾统一的立场。 相反，从4日起进行为期3天的封锁台湾的首次军事演习的中国警告称：“依靠美国的台湾试图独立是死路一条。”有分析认为，随着围绕中国视为主权和核心利益的台湾统一问题，美国和中国之间的对立格局日益明显，中美进入了难以挽回的“台湾新军事冷战”时代。 佩洛西当天在与蔡英文会谈后举行的记者会上表示：“43年前，美国承诺将根据《台湾关系法》始终支持台湾，”“美国维护台湾民主的决议就像铁桶一样。”美国把在强调对韩国和日本等亚洲核心同盟国的防御意志时使用的“铁桶一般的决心”一词用在了台湾身上。此前，乔·拜登总统先后三次表示“如果中国入侵台湾，美军将介入”，佩洛西也强调了《台湾关系法》，这一法律规定，在中国入侵台湾等非常时期，美军可以介入。 特别是佩洛西在前一天晚上抵达台湾后公开的《华盛顿邮报》投稿中也直言不讳地表示：“由于习主席加强执政，中国对残酷的人权记录和法治的忽视仍在持续。” 中国国务委员兼外交部长王毅在当天的谈话中表示：“美国不能幻想妨碍中国的统一大业。企图破坏中国和平崛起完全是徒劳的，”“一定会撞得头破血流。” 中国国防部表示，将于4日至7日在围绕台湾的6个海域举行实弹射击等军事演习。其中包括距离台湾第二大城市高雄不过20公里的地方。中国禁止船舶和飞机进入演习地区，因此台湾实际上将处于孤立状态。日本表示：“演习海域包括日本专属经济区。向中方表示了担忧。” 《华盛顿邮报》当天分析说：“美中竞争的速度和强度提高，美中关系将永远发生变化，台湾将处于其中心。”香港《明报》在社论中表示：“美中关系遭遇了6·25战争以后的最大危机，”“可能会发展成为古巴导弹危机的21世纪版本。”

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