“公司像读书室”……一周四天工作制改变的风景. August. 03, 2022 07:38. by 申亚衡记者 abro@donga.com. “公司就像读书室一样。职员们低着头埋头工作。” 英国化妆品制造企业“五只松鼠（5 Squirrels）”的首席执行官（CEO）加里•康罗伊1日对CNN表示，实行每周4天工作制后，公司内部风景发生了变化。康罗伊为了缩短职员的工作时间，提高工作效率，指定了每天上午、下午各两个小时不回复电子邮件、电话、公司内部信息等的又名“深层工作时间”。也就是说，设计出了可以少工作，但可以集中于“真正要做的事情”的环境。 伦敦宣传企业Unity也在实行每周4天制初期，经过混乱的适应期后，迅速找到了出路。所有会议不超过5分钟，顾客会议限制在30分钟。另外，为了不让不必要的对话妨碍工作，还引进了“信号灯制度”。每个劳动者在桌子上都标注“不要搭话”的话是红色,，“虽然很忙，但是有对话的时间”的话是黄色，“没有关系”的话是蓝色标记的方式。 英国智囊团“Autonomy”等与剑桥大学、牛津大学、美国波士顿大学的研究团队合作，从6月开始以70家企业的3300名劳动者为对象，进行了每周4天工作制的示范运营。6个月来，劳动者们维持100%的生产性，不削减工资，只工作平时工作时间的80%。 冰岛等已经实行每周四天制的国家对此给予了肯定的评价。Autonomy表示：“到上个月为止，以2500名公共部门劳动者为对象，实行每周36小时工作的冰岛劳动者的生活质量在很多方面得到了戏剧性的改善。”美国、加拿大、澳大利亚等国家也决定在近期内实行每周4天工作制。

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