全南女子高中在日本“高中漫画考试院”中获得第一名. August. 02, 2022 07:44. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在“漫画王国”日本举行的全国高中生漫画竞赛中，韩国高中生获得了最优秀奖。上月31日，在日本高知县举行的“第31届漫画考试院”决赛中，光州全南女子高中的学生们获得了第一名。 进入决赛的20所学校中，全南女子高中是唯一一所韩国学校。通过视频参加此次大会的金瑞英、宋义妍（3年级）和金惠玲、李彩恩（2年级）在结果公布后，从座位上跳起来尖叫着，热泪盈眶，掩饰不住内心的喜悦。颁奖者向画面递上奖牌和奖状后，在镜头前摆出弯腰接受姿势，并爆发出笑声。学生们发表感想说：“能给我们这么大的奖，感到非常荣幸”，“（举行决赛的两天）真的既漫长又短暂。” 漫画考试院的正式名称是“全国高中漫画锦标赛”。始于1992年，是起到新人漫画家登龙门作用的日本最大规模的高中漫画比赛。每年都会在因培养出漫画《面包超人》的作家柳濑嵩而被称为“漫画之都”的高知县举行。今年，日本国内外共有179所学校参加。比赛将以在一张纸上表现给定的主题的方式进行，比赛时间为5小时30分钟。在5年前的2017年大赛上，全南艺术高中在韩国首次获得了第一名。 在以“亲切的世界”为主题举行的此次决赛中，全南女子高中的学生们通过在日本地铁站迷路后，从纹身的男性那里得到帮助的小故事，表达了“应该以内心而不是外貌来判断人”的信息。内容是，学生们刚开始害怕地说“日本黑社会”，但后来才知道那个纹身是指引前往大会会场道路的地图。 第一名获奖者将获得30万日元（约295万韩元）奖金和高级颜料等奖品。帮助学生们准备大赛的全南女子高中教师吴允淑（音）在接受本报电话采访时表示：“虽然不是艺术专门高中，学校层面也没能给予很多支援，但是学生们非常愉快地努力准备，取得了好的结果，感到非常高兴。”

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