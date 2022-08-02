韩国银行总裁李昌镛表示：“基准利率上调0.25%比较合适”. August. 02, 2022 07:44. by 朴相俊记者 speakup@donga.com. 韩国银行总裁李昌镛表示，今后将标准利率上调0.25个百分点比较合适。 李总裁1日出席国会企划财政委员会时表示：“今后一段时间内物价将继续上涨，因此有必要继续上调利率”，“如果物价和增长趋势不脱离现有的预测路径，那么将基准利率逐渐上调0.25个百分点比较合适。”这可以解释为，虽然美国加快了紧缩步伐，但在目前的情况下，韩国也没有必要以“大步伐（big step）”（上调基准利率0.5个百分点）来应对。但是，李总裁对今后是否进入大步伐的提问回答说：“不能排除这种可能性。如果脱离物价基调，到时候会根据数据做出决定。” 当天李总裁的发言再次确认了韩银“渐进式上调利率”的现有方针。李总裁在上个月13日进行史上第一次大步伐的记者会上曾表示：“短期内利率将上调0.25个百分点。”假设韩国银行在今年剩下的三次金融货币委员会上分别两三次上调0.25个百分点的利率，那么目前2.25%的标准利率水平将在年末达到2.75~3.0%。但是，基准利率在2.25~2.50%的美国预计年内追加“巨大步伐”（上调0.75个百分点）或“大步伐”，在这种情况下，韩美基准利率的逆转情况可能会长期化。 李总裁明确表示，目前韩国经济状况并不是同时发生经济萧条和物价上涨的滞胀阶段。他表示：“第二季度（4~6月）的增长率为0.7%，高于预期值（0.3%），因此韩国国内经济并没有大幅恶化”，“现在断言是滞胀还为时过早。”

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