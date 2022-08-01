有节制的辨别力. August. 01, 2022 07:51. . “把自己的辨别力当作老师。让行为与台词、台词与行为相符，遵守不超越自然节度的特别事项。”—出自莎士比亚《哈姆雷特》中 英国剧作家莎士比亚和他的作品《哈姆雷特》都非常有名。因为太有名了，真正阅读的人并不多，自然享受其意义精华的人也屈指可数。就像大部分经典一样，哈姆雷特作为小时候父母让读的非常无趣的摘要，在记忆中占据了一席之地。 但是随着年龄的增长，具备充分的人文学素养后再读这本书的话，会有完全不同的感觉。哈姆雷特是不是真的疯了？叔叔杀了父亲不是没有证据吗？为什么无法控制情绪，在莫名其妙的地方爆发，会耽误一切呢？就像制作精良的惊悚片一样，故事让观众陷入混乱，不断引发各种想象。 莎士比亚的悲剧系列作品是对索福克勒斯的《俄狄浦斯王》等希腊悲剧的再现，也是对中世纪历史传统的重新诠释。一方面，它恢复了古典的品格，另一方面，它融入了任何人都能产生共鸣的当代有趣的素材。 作品中的哈姆雷特一边指导演员们演技，一边强调辨别力。为了引起观众的感叹，需要的是有节制的分辨力。这岂止是话剧。无论做什么事，大部分都过分或不足。但我们不愿意承认这一事实。即使知道当正视事实，以正确的分辨力达到终极时，很多人都会认可。 莎士比亚通过最令人不安的人类哈姆雷特创作出了最完美的作品。即使没有到那种程度，我们也不应该从我们的位置上稳定地站起来吗？一边安抚和克服不安。

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